شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجان لمتابعة لمحصول الفول و7 مقترحات لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متخصصة من معهد المحاصيل الحقلية تتابع زراعات محصول الفول البلدى، لزيادة الإنتاج وتقديم جميع التوصيات والارشادات الزراعية، خاصة بعد زراعة 12 صنف عالية الإنتاجية ،بمناطق النوبارية مصر العليا مصر الوسطى ،وجه بحر ى شمال الدلتا وسط وجنوب الدلتا، الأصناف المناسبة التى تزرع بها المحصول لظروف الأارضى الجديدة أصناف متحملة للإصابة بالهالوك ومتحملة للتبقع البنى والصدأ.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك متابعة لزراعات الفول حتى الحصاد لمحافظات وسط وجنوب الدلتا ،شمال الدلتا بعد نشر الأصناف المناسبة لزراعتها بالفول البلدى جيزة716 نوبارية1 نوبارية2 نوبارية3 والصنفين الجديديننوبارية4 و5نوبارية، الأراضى الجديدة بالنوبارية وخاصة الجيرية منها ،مصر1، جيزة843، وادى1، ومحافظات أسيوط، سوها ج قنا أسوان الوادى الجديد، تزرع أصناف مصر1 جيزة843، الجيزة الفيوم بنى سويف، المنيا سخا1 سخا3 سخا4 جيزة716 جيزة843 الشرقية الغربية، المنوفية القليوبية، الاسماعيلية ،الدقهلية، البحيرة كفر الشيخ الاسكندرية، دمياط.

وتابع "خليل" أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى، مضيفا أن أحد أهم المشاكل التى تواجه التوسع فى زراعة الفول البلدى هى المشاكل التسويقية وعدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب الاسعار من موسم لأخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، وعدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية والذى يساعد على زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج.

واكد تقرير معهد المحاصيل الحقلية، أن هناك عدة مقترحات للنهوض بزراعة الفول البلدى للحد من الفجوة الغذائية فى إنتاج الفول منها التوسع فى زراعته بمنطقة الوادى الجديد، وتحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصرى من تذبذب الأسعار، تفعيل نظام الزراعة التعاقدية الذى يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة، وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة.

ومن بين المقترحات منع استيراد المحصول فى موسم الحصاد وذلك لحماية المنتج المحلى والمزارع المصرى، تطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة، وإصلاح السياسات التسويقية، ويمكن الوصول بالمساحة المنزرعة خلال خمس سنوات إلى 350 ألف فدان مما يحقق إنتاج كلى قدره 480 ألف طن الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى.