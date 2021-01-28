شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الفيوم تبدأ غدا استقبال حجوزات حضور القداسات و 60 فردا بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها تعليمات جديدة بخصوص ترتيب صلوات القداسات والخدمات الكنسية بإيبارشية الفيوم، تقرر العمل بها من يوم الأحد 31 يناير الجاري، على أن يتم استقبال حجوزات القداسات يوم الجمعة المقبل.

وقال الأنبا إبرام في بيان له، تصلى القداسات بكنائس الإيبارشية بحسب ظروف كل كنيسة على حده (قداس واحد فقط في اليوم)، مع الاستمرار فى العمل بالنظام القائم من حيث الحجز المُسبق لمن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني (إستقبال المكالمات للحجز ابتدءًا من السادسة مساء الجمعة المقبل، وأعداد الحاضرين بكل قداس لا تزيد عن ‎60 ‏ فردًا بما في ذلك الشمامسة (يُستثنى من العدد الأطفال المرافقين لذويهم تحت سن ‎12‏ سنة).

وطالب الأٌقباط بعدم تكرار حضور القداسات في الكنيسة الواحدة أو بالكنائس الآخرى إلا بعد مرور شهر كحد أدنى لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، كما تم منع الحضور للكنائس سواء للقداسات أو لأى سبب آخر لأي شخص يعاني من إصابة أو مخالطًا لمصاب أو أعراض إشتباه بعدوى فيروس كورونا (كحة – ارتفاع درجة الحرارة - ضيق تنفس - التهاب في الحلق وخلافه).

ومن التعليمات، ضرورة الاعتذار المُسبق في حالة عدم إمكانية الحضور في الموعد المحدد لأي سبب، وبالنسبة للخطوبات والأكاليل، فقال البيان:" الاستمرار في صلاة الخطوبات والأكاليل بكنائس الإيبارشية ويقتصر الحضور على أسرتي العروسين بحد أقصى 20 فردًا وأب كاهن واحد و شماس، مع الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية في الأيام المحدد