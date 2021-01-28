شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تعلن الجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول وتنتهى من وضع النماذج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، جاهزية الكلية لاتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول فور الانتهاء من إجازة منتصف العام المقرر لها 20 فبراير المقبل وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الاخير ، لافتا إلى أن تم الانتهاء من وضع نماذج الامتحانات الأساسية والتعويضية وهى التى يتم اختبار الطلاب بها حال تقدم الطالب بعذر مقبول فى الامتحان الأساسى .

واضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية جاهزة للامتحانات سواء بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس أو طلاب الدراسات العليا على أن تتم الامتحانات وسط تطبيق لكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن آلية إتمام الامتحانات سواء حضوريا أو اون لاين سيتم إقراره وفقا لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت المقرر له الأسبوع المقبل .

كان المجلس الأعلى للجامعات المنعقد السبت الماضى فى جامعة حلوان، أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالاسبوع الأول من فبراير.

كما وافق تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي، بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

