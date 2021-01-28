شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشهد تطعيم الأطقم الطبية بأولى جرعات لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء الأربعاء، ترافقه الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فعاليات تلقي أولي جرعات لقاح فيروس «كورونا المستجد» للأطقم الطبية بالمحافظة، داخل مستشفي الهلال بمدينة سوهاج.

وقد جرت فعاليات تلقى اللقاح بحضور الدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفي الهلال، والدكتور عمرو العرشي، مسؤول التطعيمات بمديرية الصحة.

وتصدرت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الأطقم الطبية في الحصول على أول جرعة من اللقاح، مؤكدة أن اللقاح فعال وآمن، وأن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه تم تسجيل لقاح «سينوفارم الصيني» في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت اللقاح فاعلية في التجارب الأكلينيكية تصل إلى 89%، وفي إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، معربة عن تقديرها للتضحيات والمجهودات التي تقدمها الأطقم الطبية خلال تلك الفترة، وفخرها بالعمل مع زملائها من الأطقم الطبية.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، أنه وصلت للمديرية 1606 جرعة من اللقاح مساء أول أمس الإثنين كدفعة أولي، وسيتم وصول باقي الدفعات تباعا، لافتة إلى أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بأفريقيا، كما انها كانت أول دولة تحصل على اللقاح في القارة.

وكان الدكتور محمد زايد، رئيس قسم الكلي بمستشفي الهلال، أول طبيب يتلقي اللقاح في الفرق الطبية بالمحافظة، كما تلقت هالة محمد عبدالرؤوف، اللقاح كأول اخصائية تمريض يتم حقنها في الفرق الطبية، موجهين الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، ووزيرة الصحة، على حرصهم على حماية ودعم الأطقم الطبية، وتذليل كل العقبات أمامهم.