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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء حال الطقس على شمال البلاد نتيجة وجود منخفض جوي متعمق يؤثر على شمال البلاد ويؤدي إلي انخفاض درجة الحرارة مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة والتى يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مطروح والسلوم فى الصباح الباكر وتكون متوسطة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتتزايد شدتها ليلاً.

ويكون طقس الخميس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، ويوجد اضطراب فى حركة الملاحة فى البحر المتوسط وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3.5 مترًا، ويوجد نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة.

وتكون حالة الطقس غدا الجمعة أمطار متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط للرياح على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، ويترواح ارتفاع الموج بين 2- 3 أمتار.

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس وسقوط أمطار ونشاط الرياح اليوم وغدًا

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس وسقوط أمطار ونشاط الرياح اليوم وغدًا