شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يبحث التنسيق والتعاون بين قطاعات الصحة لدعم المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبدالقادر، مع المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل واللواء اشرف ابو عيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة والدكتور طاهر اسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمود عبدالوهاب مدير هيئة التأمين الصحي بالأقصر.

تناول اللقاء سبل دعم القطاع الصحي بالمحافظة عن طريق التنسيق المتكامل بين الهيئات الصحية بالمحافظة وتطبيق التعاون المستمر بما يكفل تقديم خدمة طبية لائقة للمواطن. اكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة اوجه الدعم للقطاع الطبي بالمحافظة مشيراً إلى ان المحافظة تشهد تطويراً وتجديداً في المنظومة الصحية في كافة المستويات بما يؤهلها لتحقيق طفرة طبية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وعلي هامش زيارته للأقصر تفقد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدة الصحية بقرية الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، بعد رفع كفاءتها وتطويرها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر قريبا.

كما تابع اعمال القافلة الطبية التي نظمتها هيئة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع احدي المراكز الطبية لعلاج مرضي العيون بقرية الحبيل بمدينة البياضية والتي استهدفت تشخيص وعلاج نحو 500 نسمة من سكان القرية.