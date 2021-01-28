شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن سوق الجملة في بنها 3 ساعات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحه توزيع سوق الجمله بالكامل، بمدينة بنها التابعة لقطاع كهرباء القليوبية.

وقال بيان للشركة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إن قطع الكهرباء غدا الجمعه من الساعة السادسه صباحا وحتى الساعة التاسعه صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح البيان أن‏ الاماكن المتأثره بالفصل هي منطقه سوق الجمله بمدينه بنها.

وقدمت الشركة العذر عن هذا الفصل، وتهيب عملائها عن تدبير احتياجاتهم عن تلك الفترة.