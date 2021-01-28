شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم 10 ساعات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم، بمحافظة القليوبية، بالكامل.

وقال بيان للشركة نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، مساء الأربعاء، أن قطع المياه اعتباراً من الساعة الـ10 مساء الجمعة، وحتى الساعة الـ8 صباح اليوم التالي السبت، نظراً لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.