شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تخصص رقما لتلقى شكاوى المواطنين من منتحلى صفة أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مسؤول لجنة دخلاء المهنة، إن النقابة خصصت رقما لتلقى شكاوى المواطنين حول منتحلى صفة العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أنه يتم تلقى الشكاوى على الواتس آب لأرقام النقابة: 01098887070، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجراء حيال الشكوى.

وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة ترسل شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخرى لوكيل وزارة الصحة فى المحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة، وفى حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة المحافظ.

ولفت أمين صندوق النقابة، إلى ضرورة إعادة النظر فى عقوبات مراكز منتحلى الصفة نظرا لقدم القوانين لا تتعدى قيمتها من 500 إلى 2000 جنيه غرامة أو من 6 أشهر وحتى عامين سجن، مؤكدا أنها عقوبات غير رادعة لهم، لافتا إلى أن أكثر أساليب تلك المراكز لجذب المرضى لهم، هى: الحجامة، الطب البديل، التأهيل الحركى، الطب النبوى، الاسترخاء والعناية.

كان قد كشف الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، عن رصد النقابة لأكثر من 600 مركز على مستوى الجمهورية لمراكز لغير المتخصصين ومن دخلاء مهنة العلاج الطبيعي، يقدمون الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين، استغلالا لعدم إحكام الرقابة على مثل هذا المراكز.