شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق": نستهدف نقل 7 ملايين راكب بالمترو يوميًا فى 2023.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تنفيذ محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات استغرقت 5 شهور.

وتابع والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قمنا برصد مساحي لتحركات المباني خلال عمليات الحفر حيث مرت ماكينة الحفر بسلام ولم تؤثر على العماراتين بشارع إسماعيل محمد»، مشيرا إلى أن الخط الثالث يعد لاعبا أساسيا لربط شبكات القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق تشمل 15 محطة، موضحا أن العمل جاري بمونوريل 6 أكتوبر والذي يبدأ من المنطقة الصناعية مرورا بمحور جمال عبد الناصر حتى يصل إلى المهندسين بإجمالي 12 محطة.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من مونوريل 6 أكتوبر خلال 2023، مشيرا إلى أن تكلفة مونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية 55 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المواطنين سيستطيعون استخدام المرحلة من «العتبة حتى الكيت كات» بالخط المترو الثالث للمترو نهائية العام الجاري.

وأردف «مترو الأنفاق ينقل 2.25 مليون راكب يوميا، ونستهدف الوصول إلى 7 ملايين راكب يوميا عام 2023، وهو ما سيفسر عن انخفاض نسبة التلوث».

وحول ما يتردد بشأن عدم جدوى القطار الكهربائي قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق «لا يوجد مشروع يعتمد بدون دراسات طويلة، مصر تنفذ محاور تنمية جديدة»، لافتا إلى أن رحلة القطار الكهربائي من العين السخنة إلى العلمين ستستغرق ساعتين ونصف، فضلا عن قدرته في نقل البضائع بين مينائي «السخنة والعلمين».

وتابع «تم إنفاق 70 مليار جنيه على المترو على مدار 40 عاما ، بينما تم إنفاق 320 مليار جنيه على خطوط المترو الحديثة خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في خطوط المترو الجديدة والقطار الكهربائي يقترب من 800 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة مازالت تدعم تذاكر المترو بقيمة تتراوح من 35% إلى 40%.