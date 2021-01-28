شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يبكى حزنًا على عبلة الكحلاوى ويكشف قصة رؤيتها للحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكا الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على الهواء حزنًا على الدكتورة عبلة الكحلاوى، مؤكدًا أنها رأت سيدنا الحسين فى المنام والسيدة نفيسة، وهى رقت جدًا إلى درجة جعلتها فى غاية النور، مشيرًا إلى أنه كان يعتبرها معلمته، وأنها كانت لديها طاقة روحية ودخلت بيوت الملايين من خلال التليفزيون، ودخلت مع صوتها السكينة، وأن هذا الكلام ما يراد به إلا وجه الله، وليس من ورائه الوصول إلى شهرة أو أموال، وهو من جوهر مواريث النبوة.

وقال الدكتور أسامة الأزهرى لقد طلبت من أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى أن أؤم صلاة الجنازة عليها، ولكن في الحقيقة ربما كانت الأسرة ما زالت مشغولة في ترتيبات الجنازة ولم أتلق ردًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: "عندما ذهبت للجنازة فوجئت بأن أسرتها تقول لى إن الدكتورة عبلة الكحلاوى أوصت أن أؤم صلاة جنازتها وأن أدعو لها، فزاد ذلك من تأثرى بوفاتها"، مشيرا إلى أنه أن يتذكرك شخص قبل لقائه بربه وتكون من آخر الأشياء التي تكون بباله هذا شيء كبير جدا.