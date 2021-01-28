شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لكشف الطبيب المتحرش بالرجال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة قضاها طبيب الأسنان المتحرش بالرجال "ب. س" فى محبسه، بعد أن أسدل قاضى المعارضات الستار على المشهد الأخير بقرار تجديد حبسه 15 يوماَ على ذمة التحقيقات المقرر استكمالها أمام نيابة استئناف القاهرة التي أصدرت قرار حبسه 4 أيام منذ يومين، إلا أنه نظراَ للإجازة الرسمية المقررة الخميس بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، وبعد غد الجمعة، تم عرض المتهم اليوم أمام قاضى المعارضات لنظر تجديد حبسه التي أصدرت قرارها المتقدم بالحبس 15 يوما.

بداية واقعة القبض على الطبيب المتحرش بالرجال "ب. س"، كانت منذ 3 أيام، حيث تم إلقاء القبض على المتهم داخل عيادته في منطقة الدقي بالقاهرة بتاريخ 25 يناير، حيث فوجئ الطبيب بقوات الأمن في العيادة، واصطحبته حيث التحقيق مع في نيابة الاستئناف في القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطوانة مدمجة من حسن أبو العينين محامى المجنى عليهم، تضمنت مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، حيث تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، وكذا عما إذا كان يمارس الشذوذ الجنسى من عدمه.

النيابة العامة واجهت المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التي استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وواجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.