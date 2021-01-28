شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": قدمنا 2180 مشروعا لخدمة 4,5 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، وأنه يتم العمل بشكل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه تدخلنا في ١٤٣ قرية وتجمع ريفى، مضيفا أنه تم تقديم ٢١٨٠ مشروعا لخدمة ٤.٥ مليون مواطن برفع الكفاءة في العديد من القطاعات.

وتابع رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أنه تم تطوير العديد من مراكز الشباب والوحدات الصحية في قرى مصر، ومشاركة العديد من المبادرات التوعية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.