شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": قدمنا 2180 مشروعا لخدمة 4,5 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، وأنه يتم العمل بشكل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه تدخلنا في ١٤٣ قرية وتجمع ريفى، مضيفا أنه تم تقديم ٢١٨٠ مشروعا لخدمة ٤.٥ مليون مواطن برفع الكفاءة في العديد من القطاعات.
وتابع رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أنه تم تطوير العديد من مراكز الشباب والوحدات الصحية في قرى مصر، ومشاركة العديد من المبادرات التوعية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وكشف محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، آخر ما تم إنجازه على الأرض في المبادرة، مؤكدا أن المصريين من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة.
وأضاف طاهر، أن التطوير في الماضي كان أعمال فردية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة القرى الأكثر فقرا وهذه التوجيهات نعتبرها مشروع القرن.
وأكد رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن اكثر من ٥٨٪ من المصريين يستفيدون من مشروع تطوير القرى، مشير إلى أن لدينا فريقا على الأرض لرصد احتياجات المواطنين فى كل المناحي.
واستطرد: نسعي لتوفير مساكن لأهلنا في القرى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية متكاملة لتحسين أحوال أهالينا.