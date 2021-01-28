شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة يوضح أسباب ارتفاح حصيلة وفيات كورونا لمعدلات غير المسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن 18 ألف وفاة عالميا بفيروس كورونا تعد أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم، وهذا مردود طبيعى لتحور الفيروس وانتشاره السريع في العالم. وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الموجة الأولى نسبة الوفيات بها كانت أعلى، والإصابات كانت أقل.

وأوضح، أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا كان معدل انتشارها سريع جداً، ولكن بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، وحدة الفيروس على الانتشار، ولكن هذا ليس مؤشرا لضعف الفيروس.

ومن جانب أخر، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن فيروس كورونا لديه القدرة في الموجة الثانية على سرعة الانتشار، لافتاً إلى أن فرض عقوبة 50 جنيها على عدم ارتداء الكمامة أثر بنسبة كبيرة على تقليل الإصابات مرة أخرى.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات ساهم في تقليل الإصابات بفيروس كورونا.

وواصل استشاري الحساسية والمناعة، أن الدولة تأخذ الإجراءات حسب المعطيات التي تقابلها، مثل تأجيل الامتحانات ووقف الدراسة بالمدارس والجامعات.