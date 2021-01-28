الداخلية: ضبط المتهمين بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر "فيس بوك ويوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن القائمين بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك - يوتيوب" على شبكة الإنترنت تقوم ببث العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء، ويتم ذلك عبر قيام مقدمي هذا المحتوى بعقد لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً "عبارات تحمل مداورة لفظية فضلاً عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة" وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مسئولي تلك الصفحة والقائمين على إدارة تلك اللقاءات وهما (طالبان – مقيمان بدائرة قسمي شرطة (الدخيلة – باب شرق) بالإسكندرية) وبحوزتهم (عدد 1 كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التي تم تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء – عدد 1 مايك "wireless" – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم المؤثم.

بمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية، وقرر بالتحصل على تلك الاستفادة المادية من خلال "أحد الأشخاص محدد".. وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، وأضاف بقيام المتهم الأول وشقيقه بإعداد تلك الحوارات التي تحتوي على عبارات خادشة للحياء العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.