الوزراء: "التليجراف" تختار مصر كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن جريدة التليجراف البريطانية نشرت تقريراً إيجابياً عن مصر أشارت خلاله إلى أن مصر تعتبر كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير، إلى أن مصر من الدول التي حققت انخفاضاً بالغاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.

وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.