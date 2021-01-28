"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي القمح خلال شهر فبراير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

أولا: الأراضي الجديدة:

1- الاهتمام بالري في هذه الفترة ويكون الري على الحامي ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

2- أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

3- اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذي يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثرا أصفر اللون على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذي يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك أثرا برتقاليا غامقا.

4- عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح.

5- الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:

ثانيا: الأراضي القديمة:

1- الانتهاء من آخر دفعة سماد أزوتي خلال شهر فبراير وقبل طرد السنابل وإضافة السماد قبل الري مباشرة وذلك لضمان وصوله إلى منطقة الجذور ولا تضاف أي أسمدة بعد مرحلة طرد السنابل لعدم فائدتها في زيادة المحصول.

2- يجب الاهتمام بالري خلال هذا الشهر فالقمح يروى من 4 - 5 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 25 يوما مع مراعاة وجود الأمطار في وجه بحري ومن 5 - 6 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 20 يوما في وجه قبلي.

3- أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

4- اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذي يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثرا أصفر اللون على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذي يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك أثرا برتقاليا غامقا.

5- عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح.

6- الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

بمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:

1- سومي ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100 سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300 - 400 لتر ماء.

2- بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300 - 400 لتر ماء.

3- من المهم في هذه الفترة وابتداء من منتصف شهر فبراير، حيث تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع، ملاحظة الحقل بصفة يومية ومستمرة تحسبا الإصابة بحشرة المن مع تجهيز المبيدات اللازمة للعمل على مقاومتها بسرعة.

زتظهر الإصابة أولا في بقع إما داخل الحقل أو بصفة خاصة في الأطراف وناحية المراوي والمصارف وبجوار الطرق، وفي حالة ظهور الحشرة تقاوم برش البقع المصابة وحولها إذا كانت الإصابة في بقع أو يرش الحقل بالكامل إذا كانت الإصابة منتشرة بصورة كبيرة وتقاوم بالمبيدات التالية:

1- الملاثيون كيمينونا 57% مستحلب بمعدل 150سم3/100 لتر ماء.

2- السوميثيون 50% مستحلب بمعدل 200 سم3/100 لتر ماء.

3- أفوكس 50% حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم/100 لتر ماء للفدان وترش بؤر الإصابة.