أخبار مصر

"الآثار" ترد على فيديو متداول لشباب يتحرشون بتماثيل في المتحف المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حوالي 4 فيديوهات لعدد من الشباب اليافع يتحرشون ببعض التماثيل الأثرية بالمتحف المصري في التحرير.

وقد أثارت هذه الفيديوهات حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جريمة أخلاقية ضد التماثيل الأثرية في أهم المتاحف المصرية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الكارثة الأخلاقية.

من جانبها قالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تاريخ تصوير الفيديو قديم، نظرا لوجود قطع تم نقلها من المتحف، وسيتم تحري متى تم تصويره واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السلوك السيئ لبعض الزائرين في الفيديو المرفق، علمًا بأنه تتم المتابعة الدورية من أمن المتحف في قاعات العرض وتتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستهين بالحضارة المصرية وكنوز المتحف المصري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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