شكرا لقرائتكم خبر عن «تصميم مواقع وقنوات على الإنترنت».. ورشة عمل للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد شادى، المخرج بالتليفزيون المصرى، مع وفد الإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية في ورشة عمل حول «تصميم مواقع وقنوات على الإنترنت».

تناول اللقاء أهم المهارات الخاصة بتصميم وتنفيذ المواقع والتطبيقات الإلكترونية على الإنترنت التي يستطيع الإعلامى من خلالها تقديم المادة الإعلامية في ظل ظروف العالم الحالية التي تمنع الغالبية من الوجود في مكان العمل، حيث أصبح التحرك بشكل فردى إما عن طريق التكنولوجيا من خلال أجهزة الموبايل أو الإنترنت، وإما من خلال مجموعة التطبيقات الإلكترونية الجديدة المتوفرة على الإنترنت التي يمكن من خلالها تقديم المحتوى الإعلامى، فهناك مواقع خاصة بإنشاء المدونات الإلكترونية، مثل (بلوجر- وورلد برس) أو من خلال المواقع التي تقدم منصات يمكن أن نقدم من خلالها الفيديو، مثل يوتيوب، أو بعض المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر.

وأوضح «شادى» كيفية تأثر العمل الإعلامى بالظروف الحالية، وأنه من الضرورى أن تخدم المهارات الصحفية خصائص كل تطبيق من هذه التطبيقات ليستطيع من خلالها تقديم العمل الإعلامى وإيصاله إلى الجمهور المستهدف.