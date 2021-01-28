شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تشنّ حملات نظافة على الأحياء: «رفع 145 حالة إشغال بالدقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، الأربعاء، حملاتها على مستوي الأحياء والمراكز والمدن لإزالة كافة مظاهر الإهمال والارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشارع والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات ولعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات للتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ففي حي الدقي، تم غلق سنتران تعليميان بشارعي التحرير والدقي ورفع ١٥٤ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

‏كما قام الحي بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربة والمخلفات شملت شوارع «الانصاري وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس وذلك في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام.

وفي حي العجوزة، تم إزالة إعلان مخالف بدون ترخيص امام مطلع كوبرى ١٥ مايو وذلك في إطار الحملات التي ينفذها الحي للتصدي لكافة أوجه المخالفات .

أما في حي الهرم، فتم تنفيذ أزاله لفيلا ناصيه شارع المنصورية مع شارع سفنكس، ‏كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من أمام وخلف مساكن الشباب إلى جانب رفع المخلفات من سلالم الدائري وشارع مسجد المدينة المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.