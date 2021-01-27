شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد أحمد إبراهيم الرفاعي.. «شجرة» لتخليد الذكري الخامسة لشهيد الأمن الوطني بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فى الذكري الخامسة لاستشهاد الرائد أحمد ابراهيم الرفاعي الضابط بقطاع الأمن الوطني والذى استشهد فى حادث إرهابي بإطلاق اسمه على أحد الشوارع وزراعة جانبيه بالأشجار وقام بزرع إحدي الأشجار بنفسه تخليدًا لذكري الشهيد وتأكيدًا أن مصر لا تنسي أولادها.

وأطلق محافظ الغربية اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون فى مدينة طنطا بمحافظ الغربية وقام بزراعة إحدي الأشجار فى الشارع ضمن الأشجار التى تم زراعتها على بطول الشارع وعلى جانبيه.

شارك فى جولة المحافظ الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ووجه المحافظ بتجميل الشارع بالأشجار وزراعتها بطول الشارع ورعايتها بصفة مستمرة وزراعة الأشجار بطول شارع بطرس القريب منه.

وكان الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي المولود فى مدينة طنطا تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٩٩ وبدأ العمل مباشرة بقطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل في جهاز الأمن الوطني عام ٢٠٠٣ ، وأصبح مسؤولاً علن ملف الإرهاب فى نطاق عمله واستشهد يوم 23 يناير من عام ٢٠١٦ خلال مداهمة أحد أوكار الإرهاب فى محافظة الجيزة.

وحضر جنازة الشهيد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعي وقتها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، فى مسجد أكاديمية الشرطة فى القاهرة.

أحمد إبراهيم الرفاعي بدلاً من توت عنخ آمنون.. تخليد ذكرى شهيد الأمن الوطني

أحمد إبراهيم الرفاعي بدلاً من توت عنخ آمنون.. تخليد ذكرى شهيد الأمن الوطني