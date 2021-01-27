شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وتشوينات في مركز إبشواي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مركز شرطة إبشواي، بقيادة العميد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة، وقسم الاشغالات، رفع كافة الاشغالات والمعوقات وإزالة السلالم والتندات المخالفة بالشارع الرئيسي بالوحدة المحلية بأبوشنب، ومسح وتمهيد وتسوية الطريق بعد رفع طبقة الاسفلت القديمة، بالإضافة إلى توسعة الطريق ورفع عدد ٤ أعمدة إنارة وترحيلها إلى جانب الطريق لتوسعة الطريق تمهيداً لبدء أعمال رصف الطريق بطول ١٥٠٠ متر (١.٥كم) بتنفيذ الشركة المصرية تحت إشراف المهندس عبدالسلام، وبحضور الأستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وقال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، أنه تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية ابوكساه عبارة عن اسوار بالخشب والبوص وبوابة حديدية وأعمدة إنارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة واجهة الموقع بالكامل مع أخذ إقرار على صاحب الموقع برفع كافة التشوينات وإعادة الموقع إلى طبيعته، وفيما يخص الوحدة المحلية بشكشوك، تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مخالف سور بالبلوك على مساحة واحد قيراط بعزبه سليمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.