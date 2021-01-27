شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد المائية»: الري بالتنقيط يستهدف تعظيم وحدة استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد عبدالعزيز، المهندس بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، إن مشروع تبطين الترع يعمل على استعادة القطاع التصميمي في وصول المياه بسرعة، وتقليل كمية الضخ، مما ساهم في حل مشكلة المياه، بالإضافة إلى المنظر البيئي والحضاري، وتحسين البيئة المحيطة بالترع.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن المرحلة الأولى لمشروع التبطين من المفترض أن ينتهي في 2022، بتكلفة 18 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المعدل يسير بصورة منضبطة، حيث أنه يتم هذه العملية بطريقة المناوبات.

وأوضح أن التبطين والري الحديث مرتبطين ببعضهما، حيث أن الري بالتنقيط يوصل كمية المياه المطلوبة للنبات، لاستغلال المياه بشكل أمثل، مما يساهم في توفير السماد والعمالة والوقت والمجهود، والهدف منه تعظيم وحدة استخدام المياه.

وأشار إلى أن الحكومة أخذت مبادرات كثيرة لتيسير الأمور على المزارعين، لافتاً إلى أن الري الحديث صالح لجميع الأراضي، وأن الفلاح ينتظر تنمية مستدامة من أجل الحفاظ على وصول المياه وترشيد استهلاكه لها.