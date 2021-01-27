شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: الماء أرخص موجود وأغلى مفقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الماء هو أرخص موجود وأغلى مفقود، لافتاً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، ومشروع تبطين الترع يحافظ على المياه وترشيد استهلاكها.

وأضاف أبوصدام، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن المرحلة الأولى للمشروع تنتهي في يونيو 2022، حيث أنه يستهدف 7 آلاف كيلومتر طولي، موضحا أن المشروع له فوائد عظيمة.

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع يتم في كل قرى مصر وسينهي قريبا، مؤكدا أنه ليس لدينا رفاهية الري بالغمر، والافضل لنا كفلاحين هو استخدام الطرق الحديثة.

وأوضح أن هناك أشخاص مازالوا يعترضون على الري الحديث، لافتاً إلى أن كل أرض زراعية لها نظام معين في الري.