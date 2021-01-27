شكرا لقرائتكم خبر عن 165 سم وعزباء وتجيد الإنجليزية.. أبرز شروط الترشح لمسابقة ملكة جمال الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ريهام طارق، رئيس مسابقة ملكة جمال الأهرامات بمصر Miss pyramids، الأربعاء، فتح باب تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة، مشيرة إلى أن هناك عدة شروط للترشح في المسابقة.

وأضافت ريهام في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نتلقى طلبات الاشتراك في المسابقة للموسم الأول 2021، وأبرز الشروط ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم، وأن يكون الوزن مناسباً مع الطول وفقاً للمعايير الدولية، يتراوح السن من 17 إلى 27 سنة، كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية».

وتابعت: «يشترط أيضاً حسن المظهر واللباقة، وأن تكون نشطة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، غير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية».

واستكملت: «لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط ملء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيس بوك، علما أن آخر ميعاد للتقديم هو آخر مارس 2021، ولأن ملكة جمال الأهرامات دائما تبحث عن الاختلاف فهي تسمح باشتراك الفتيات في دور الأيتام والرعاية وأيضًا لمرضى البهاق، وهذا النوع من التنافس يحدث لأول مرة في مصر في مسابقات الجمال كمسابقة هي الأولى من نوعها، ويقوم بتنظيم المسابقة شركه الإعلامي للإنتاج الفني، والتي يرأسها رجل الأعمال عمرو هلال».