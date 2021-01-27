شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج سكين بنصل حاد طوله 27 سم من معدة مريض بالدقهلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء مستشفى المنصورة الدولى «العام الجديد»، الأربعاء، في استخراج سكين مطبخ بنصل حاد طوله 27 سم من معدة مريض شاب بعدما دخل لاستقبال المستشفى في حالة خطرة.

وتمكن فريق طبى برئاسة الدكتور إيهاب الدسوقى استشارى الجراحة العامة بالمستشفى من إنقاذ حياة الشاب قبل أن تمزق السكين معدته.

وقال «الدسوقي» لـ«المصرى اليوم» إنه «فوجئ أطباء الاستقبال بشاب في العشرين من عمره من إحدى قرى مركز أجا، وهو يدخل للكشف ويقول إلحقني يا دكتور بطني بتتقطع، أنا بلعت سكينة مطبخ»، مشيرًا إلى أنه «طبعا كان الكلام غريب لأنه في كامل وعيه وكامل قواه العقلية، وتعامل أطباء المستشفى بجدية مع الحالة».

وأضاف أن «الأطباء أجروا له أشعة والتي أظهرت ما يشبه جسم السكين في معدة المريض، واستكملوا الفحوصات وأبلغوا الدكتور أحمد حشيش مدير عام المستشفى، والذي أمر بتجهيز غرفة العمليات فورًا، ثم استدعى الفريق الطبي لإجراء الجراحة».

وأضاف: «رغم تعجبنا من كلام المريض لكن كان الأهم هو إنقاذ حياته ودخلنا العمليات وفتحنا معدة المريض ووجدنا سكينة مطبخ ذات مقبض ونصل حديدي حاد طولها 27 سنتيمتر داخل المعدة، فاستخرجناها وسط تعجب الجميع»، مؤكدًا أنه «في حال تأخر توقيت إجراء الجراحة للمريض لأحدثت السكين ثقب في المعدة أو أحدثت للمريض مضاعفات من الصعب تداركها فيما بعد».

وحول كيفية ابتلاع المريض سكينة بهذا الحجم، قال: «ممكن يكون أدخلها بالاتجاه المعاكس من فمه من المقبض، وليس من السلاح الحديدي، خاصة أنه لا يعاني من أي مشاكل نفسية وبكامل قواه العقلية».

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المريض حالته مستقرة حاليًا، ويلقى رعاية خاصة بالمستشفى، موجهًا الشكر إلى الفريق الطبي بالمستشفى والذى أنقذ حياة المريض.