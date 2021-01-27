شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى للنيابة الإدارية بشأن عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح معلمي دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد إسماعيل دراز، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز دسوق، بشكوى إلى مدير النيابة الإدارية بكفر الشيخ، بشأن تضرر المعلمين من عدم صرف مستحقاتهم التي أقرتها الأحكام القضائية والبالغ عددها 5170 حكما.

وقال إن الأحكام موزعة كالآتي: ٣٤٠ حكما رصيد إجازات، و٢٩٧٩ حكمًا بحافز الـ٢٥٪، و١٨٥١ حكما ببدل معلم واعتماد، وتم تسليم الأحكام إلى مديرية التعليم بكفر الشيخ خلال الثلاث سنوات الماضية ولم يتم تنفيذها.

وطالب نقيب المعلمين بسرعة التحقيق ومساءلة المسؤولين عن تقاعسهم بعدم الصرف وتفاقم المشكلة لمدة 3 سنوات، كما تقدم بشكاوى مماثلة لفرع الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.