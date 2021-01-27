شكرا لقرائتكم خبر عن «هجرها زوجها منذ 10 سنوات فعرضت كليتها للبيع».. سيدة تروي مأساتها بسبب «خلفة البنات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سيدة تدعى «وفاء.م»، إن زوجها هجرها منذ 10 سنوات بسبب «خلفة البنات»، لافتة إلى أنها عرضت كليتها للبيع أكثر من مرة حتى توفر لهم سكن، حسب زعمها.

وأضافت السيدة عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، إنها «تحصل على 600 جنيه من معاش تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن زوجها رفض أن يعطيها نفقة للصرف على أولادها.

وأوضحت أن «أشقائها على قد حالهم»، مشيرة إلى أنها «قدمت على شقة إسكان اجتماعي لكنها رفضت بسبب أنها لم تحصل على مؤهل عالي، وليس معها أموال، كما أنه تم فسخ خطوبة ابنتها بسبب أنها غير قادرة على تجهيزها»، حسب قولها.

وناشد الإعلامي عمرو عبدالحميد، وزيرة التضامن نيفين القباج، بمساعدة السيدة واستجابتها لهذه الاستغاثة.