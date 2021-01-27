شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات المصرية، التى نظمها الإتحاد الرياضي المصري العام الماضي، وأيضا الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولة كمال الأجسام ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ٤٨، والتي أقيمت بجامعة طنطا، بالإضافة إلى تكريم أخصائي رعاية الشباب من مسئولي النشاط الرياضي.

ووجه رئيس جامعة سوهاج الشكر لأبنائه الطلاب علي تمثيلهم أسم الجامعة بشكل مشرف ومتميز أمام الجامعات المصرية، وإصرارهم علي الفوز وتحقيق البطولات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية، مشيداً بالدور الهام لمسئولي رعاية الشباب علي دعمهم ومساندتهم الدائمة للطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، أنه تم تكريم ١٠ طلاب من المتميزين في النشاط الرياضي والحاصلين على مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى، ودورة الشهيد الرفاعي ٤٨، ومنحهم شهادات تقديرية ومكافأة مالية قيمة تشجيعاَ لهم وليكونوا مثال طيب لباقي زملاءهم.

وقال عباس، أن التكريم ضم كل من: أحمد عاطف، وإسلام عبدالرحمن، ومؤمن محمد، وريهام أشرف، وهشام محمد، ومحمد أبو زيد، ومحمد طلعت، وبراء أيمن، وهشام كمال، وزياد علاء.