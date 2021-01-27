شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز وليس الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ساهم في انخفاض أعداد مصابي كورونا.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن جميع لقاحات كورونا المنتجة حتى الآن تؤخذ على جرعتين بينهما 21 أو 28 يومًا، موضحًا أن بين الجرعتين يكون متلقي اللقاح عرضة للإصابة بفيروس «كورونا».

وأوضح أن اللقاح الصيني يعطي فعالية تصل إلى 33% بعد الجرعة الأولى و86% بعد الثانية، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز وليس الهواء.