شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن بشرى سارة لألف مُعلم من «دفعة ٢٠١٣» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأربعاء، على قيام مديرية التربية والتعليم بأسوان بترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية اعتبارًا من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بعد التأكد من استيفاء المُرقين باقى متطلبات الترقية طبقًا لما جاء بقرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠ ومنح المرقين بدل الاعتماد المقرر وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠.

كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان رفع مذكرة إلى المحافظ، والتى تتضمن تظلم (١٠٨٥) من المعلمين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، من قيام المديرية بترقيتهم اعتبارًا من تاريخ صدور قرار المحافظ رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠ وليس من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة.

ومن جانبه، قدم وكيل الوزارة نيابة عن معلمى أسوان، الشكر لمحافظ أسوان على سرعة الاستجابة، وحل المشكلة التي تسببت في ضرر معنوي ومادى على بعض المعلمين، كما قدم وكيل الوزارة التهنئة للزملاء المعلمين الذين شملهم القرار، معربًا عن سعادته برفع الضرر الذي وقع عليهم.