شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي: شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست من فراغ، حيث أنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضافت الشوباشي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي، وأن كل شيء يخص فئة من المواطنين يكون مشروعا قوميا وهذا يجعلنا أيد واحدة.

وأوضحت أن أهم شئ في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسي له، لافتة إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة الريفية ستبدأ في العمل بعد تنفيذ مشروع «تطوير القرى»، وأيضاً هذا من أجل التطلع إلى الأفضل وجني ثمار الإصلاح.