شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بالمراغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ نائب المحافظ جولته التي رافقه خلالها حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، واللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع سير العمل بالمركز ومستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موجها بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية لإنجاز الخدمات وعدم التأخير على المواطنين، والاهتمام بمستوى النظافة والشكل العام، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، لافتا إلى قيام اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بعمل جولات ميدانية مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة لضمان تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتفقد القاضي انتظام سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية للمراغة، حيث تابع العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بحسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات وتقديم كافة أوجه المساعدات، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار موظف من كل مركز بشكل دوري شهري ليتم تكريمه تشجيعا للعاملين بإدارات خدمة المواطنين على الاجتهاد والتفاني في العمل.