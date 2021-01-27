شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المأذونين: «لا نعتمد عقود زواج التجربة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المأذون لسه له أي علاقة بأي باتفاق يجري بعد الزواج.

وتابع «عامر» خلال مداخلة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «المسموح به هو الشروط المتاحة في الديانتين الإسلامية والمسيحية التي يتفق عليها الطرفان قبل الزواج»، مردفا «بعد توثيق عقد الزواج، نصبح غير مسؤولين عن أي اتفاق آخر».

وأوضح أن النقابة منعت التعامل مع المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة، نظرا لحالة البلبلة التي أثارتها الفكرة في المجتمع، معلقًا: «مفيش حاجة اسمها زواج تجربة، أي شخص مقبل بعقد تجربة لا نعتمد توثيقه».