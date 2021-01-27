شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحيي منتخب اليد: كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحية تقدير واحترام لمنتخبنا الوطنى لكرة اليد للرجال، على أدائهم الرجولى في مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء: «كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا».