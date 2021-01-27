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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى بمناسبة المولد النبوى الشريف لعام (1442هـ – 2020م)، فى إطار حملة نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) التى أطلقتها وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، واحتفاءً واحتفالا بميلاد سيد الخلق ونبى الرحمة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) .
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الفائزين هم:" خالد فؤاد محمد بليل، مدرس بجامعة سوهاج، محمود على على أحمد برايا، مدرس بجامعة الأزهر – الدقهلية، محمد الغنام على البدوي، إمام وخطيب ومدرس – دمياط، بسمة محمد ربيع أبو النور، طبيب بشرى – الدقهلية، فوزى متولى أحمد عبد المنعم، مدرس، المنوفية، إيمان عبد الفتاح عبد السميع مطر، موظفة – المنوفية، محمد رجب إبراهيم الصعيدي، عامل بشركة مقاولات – الإسكندرية، لواحظ عبد الفتاح على بهنسي، دبلوم تجارة – البحيرة، علاء محمد محمد جادو- مدرس، الغربية، محمد زغلول محمد عبد المعبود، إمام وخطيب ومدرس، القاهرة".
الفائزون فى مسابقة الأوقاف الثقافية
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، 6 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.
ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء الخطباء الجدد وهم: "الدكتور وليد مشهور عبد التواب فارس، المنيا، مدرس مساعد محمد سعد على سعد الفقي، كفر الشيخ، مدرس مساعد محمود يوسف فؤاد أبو الروس، الشرقية، مدرس مساعد علاء السيد مصطفى سعد، الشرقية، مدرس مساعد محمد حسينى عبد العظيم حنفي، الشرقية، الدكتور محمد صبحى محمود عصر، المنوفية".