شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى بمناسبة المولد النبوى الشريف لعام (1442هـ – 2020م)، فى إطار حملة نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) التى أطلقتها وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، واحتفاءً واحتفالا بميلاد سيد الخلق ونبى الرحمة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الفائزين هم:" خالد فؤاد محمد بليل، مدرس بجامعة سوهاج، محمود على على أحمد برايا، مدرس بجامعة الأزهر – الدقهلية، محمد الغنام على البدوي، إمام وخطيب ومدرس – دمياط، بسمة محمد ربيع أبو النور، طبيب بشرى – الدقهلية، فوزى متولى أحمد عبد المنعم، مدرس، المنوفية، إيمان عبد الفتاح عبد السميع مطر، موظفة – المنوفية، محمد رجب إبراهيم الصعيدي، عامل بشركة مقاولات – الإسكندرية، لواحظ عبد الفتاح على بهنسي، دبلوم تجارة – البحيرة، علاء محمد محمد جادو- مدرس، الغربية، محمد زغلول محمد عبد المعبود، إمام وخطيب ومدرس، القاهرة".



الفائزون فى مسابقة الأوقاف الثقافية