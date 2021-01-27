شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: متلقى اللقاح عرضة للإصابة بين الجرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تقل بعد التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية وزيادة وعيهم، مردفا: "يجب زيادة الوعى بين المواطنين فى إجراءات التعامل مع المصابين وعدم التنمر عليهم".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن طوق النجاة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن الفيروس لا ينتشر عن طريق الهواء ولكن عن طريق الرذاذ.

وأشار إلى أنه لا يوجد إلا لقاحات عن طريق جرعتين بينهم 21 و28 يوما، أما ما هي في التجربة جرعة واحدة، وموضحا أنه ما بين الجرعتين الأولى والثانية للقاح كورونا يكون المتلقى للقاح عرضة للإصابة ولا بد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث نسبة الفاعلية 86 % بعد الجرعة الثانية أما بعد الجرعة الأولى 33 %.