نشرة الحوادث.. حقيقة فيديو التعدي على فتيات باستخدام كلب وحبس الطبيب المتهم بالتحرش



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فيديو وتذاكر هيروين.. تفاصيل جديدة في اتهام بائع بمعاشرة زوجته أمام شقيقه

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في اتهام بائع متجول بمعاشرة زوجته تحت أنظار أخيه الذي صورهما داخل غرفة النوم، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة "على بياض"؛ لشكه في سلوكها بمركز الحوامدية.

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الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على فتيات باستخدام كلب بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن التعدي على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب".

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مريض نفسي يذبح أمه ويقفز من شرفة الطابق الثاني في بني سويف

أقدم مريض نفسي اليوم الأربعاء، على ذبح والدته، وقفز من الطابق الثاني بمنطقة الأباصيري، بمدينة بني سويف.

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اضطراب ميول جنسي.. النيابة العامة تأمر بحبس طبيب متهم بالتحرش بـ(5) رجال

أمرت النيابة العامة، بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بقضية الاتجار بالبشر، ورفض استئناف النيابة.

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تجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما بقضية الاتجار بالبشر

قررت غرفة المشورة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمة مودة الأدهم وتجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقضية الاتجار بالبشر.

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رجل يتهم زوجته بالزنى في المحلة: "شوفتها في 40 فيديو جنسي"

بدأت نيابة ثان المحلة الكبرى، في الغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محامٍ اتهم فيه زوجته الطبيبة "أ. أ" 32 عامًا بالزنى، نافيًا نسب طفلة البالغ من العمر عامين إليه.

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الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ"أبو جندل" في الهجوم على قسم شرطة الضواحي

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الداعشي أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم واسمه الحركي "أبو جندل"، المتهم بـ "الهجوم علي قسم شرطة الضواحي"، بالسجن المؤبد.

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بالمستندات| تفاصيل حكم حجب روابط "اليوتيوب" المسيئة داخل مصر

انتهت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من حيثياتها في الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى.

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قضية جديدة.. حبس نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس نرمين حسين لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية حملت الرقم 65 لسنة 2021.

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