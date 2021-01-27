شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مجتمعية لتطهير 10 مواقع بعزبة البرنس للوقاية من كورونا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الإعلام الريفي، فى الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى المحافظة، القافلة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للتعاون الزراعي.

وقال "صالح"، أن القافلة قامت برش وتطهير وتعقيم 10 مواقع فى عزبة البرنس للقرية النموذجية بالمعمورة شرق الإسكندرية، حيث تم تطهير الأماكن الحيوية والمزدحمة وهي مقر الجمعية الزراعية بالقرية النموذجية، والجمعية الاستهلاكية، ومركز شباب البرنس، ومحيط مركز القرية للطفل، ومحيط ومدخل مسجد الفتح، والوحدة الصحية ومحيط الوحدة الصحية، والحديقة التابعة للوحدة الصحية، ومسجد البرنس الكبير ومحيط المسجد، وقاعة المناسبات او المضيفة، ومدخل وسلالم دار الحضانة.

ووفرت جمعية القرية النموذجية التابعة للإدارة العامة للتعاون، موتور رش سعة ٦٠٠ لتر، للتعقيم.