شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه تمويلا للراغبين في إحلال سياراتهم في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن للواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي. وافق على منح الراغبين في احلال سياراتهم الكبوت إلى ميكروباص تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية 1000 جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد.

وأشار المحافظ بحسب بيان، الأربعاء، إلى أن البنك الزراعي قام في وقت سابق بتخفيض مقدم السيارات من 25% إلى 15% بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرتة لمدة عام وهو ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحديث وتطوير كافة وسائل النقل الجماعى لتوفير خدمة نقل مميزة وامنه للمواطن القنائي وكذلك تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل اصحاب السيارات.