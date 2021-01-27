شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المحافظ والسفير الفلبيني يزوران عددا من مناطق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يرافقه السفير الفلبينى لدى مصر بزيارة عدد من المناطق بالمحافظة، وذلك عقب اجتماع وفد السفارة الفليبنية مع محافظ بورسعيد في إطار زيارة السفير الفلبينى للمحافظة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد المجالات .

وفى بداية الجولة، قام نائب المحافظ يرافقه السفير الفلبينى بزيارة متحف النصر بميدان الشهداء واستمعا لشرح موجز عن الأحداث التاريخية التي شهدتها بورسعيد، كما شملت الجولة تفقد حديقة فريال التاريخية والتعرف على التطورات التي تتم في بورسعيد في مجال المشروعات الخدمية والترفيهية والنقلة الحضارية بحديقة فريال، وكذلك زيارة حديقة التاريخ والتعرف على تاريخ المنطقة ومدى أهميتها للمحافظة والتطور الذي تشهده حاليا تماشيا مع التنمية السياحية على أرض بورسعيد، وانتهت الجولة بزيارة هيئة ميناء بورسعيد .

واشاد الوفد بالطفرة التي حققتها بورسعيد خلال فترة قصيرة في عدد من المجال والتى استهدفت الارتقاء بالمشروعاا الخدمية والتنموية والتى تمس المواطنين، مؤكدين أن بورسعيد اصبحت من كبرى المدن الصناعية والحضارية المتطورة .