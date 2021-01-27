شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة يوضح الفرق بين الزوج المعتدي على زوجته و«الناشز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية تمنع الرجل من إيذاء زوجته، في تعليقه على تقدم نائبة بمجلس النواب لطلب تعديل على قانون العقوبات يسن بفرض السجن على الزوج الذي يعتدي على زوجته.

وأوضح كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه ينبغي التفرقة بين زوج معتد باغ، والشريعة بالتأكيد ترفض أي اعتداء من جانبه على زوجته، وبين المرأة الناشز، مضيفا أن المرأة في الشريعة الإسلامية أمامها أن ترفع أمرها للقضاء لطلب الضرر حال اعتداء الزوج عليها.

وأشار إلى أن المرأة الناشز المعتدية لحدود الله عز وجل وهي امرأة تاركة للصلاة، وتهجر الزوج، والمقصرة في حقوقها الزوجية وأولادها، حددت الشرعية وسائل متدرجة في علاجها، عبر الوعظ أولا، ثم الهجر في المضاجع، قبل اللجوء إلى الضرب، لافتا إلى أن الضرب في الشريعة الإسلامية بالسواك.

وأضاف أن المجتمع يحتاج إلى توعية لفقه الأسرة، مشددًا على ضرورة وجود دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج للتعرف على الحقوق والواجبات.

واعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما أثير خلال الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ«زواج التجربة» أنه إهانة لقدسية الزواج وتقييدًا لحق الزوج في الطلاق.