شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتسلم حاضنة الأقصر للصناعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم الانتهاء من إجراءات استلام حاضنة الاقصر وانتهاء عقد الإدارة مع كلية الفنون الجميلة ليتم إدارة الحاضنة من قبل جهاز تنمية المشروعات مباشرة.

جاء ذلك بحضور مدير المنطقة السادسة لجهاز تنمية المشروعات، المهندس عمرو ابراهيم، ومنتصر عبدالرحيم البنهاوي، مدير فرع الجهاز بالاقصر، والدكتور قرشي سعدي ممثل كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر.

وأوضح المهندس عمرو ابراهيم ان الحاضنة تضم ٤٤ وحدة انتاجية و٣٢ مشروع بالاضافة إلى وحدات خدمية لعمل تدريبات حرفية وفنية متخصصة، وجاء القرار بإدارة الحاضنة بشكل مباشر من الجهاز بناء على توجيهات الوزيرة نيفين جامع الأمين العام لجهاز تنمية المشروعات استكمالا لخطة التنمية الشاملة ٢٠٣٠.

وكشف البنهاوي أن الحاضنة تقدم حزمة من الخدمات المخصصة للمشروعات الناشئة مثل وحدات إنتاجية وإدارية بأسعار رمزية، تدريبات متخصصة في توليد الأفكار وعمل ودراسات الجدوى الاقتصادية، تدريبات فنية حرفية وتسويقية، استشارات وتوجيه اداري.

بالإضافة إلى تيسير استخراج التراخيص من الجهات المختصة والمعونة في الحصول على التمويل المناسب كما تقوم بتقديم الدعم الفني والمعدات والدعم التسويقي والذى يشمل تطوير المنتج والترويج ووالمشاركة في المعارض.

وأوضح أن الحاضنة تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع، وتعمل على تهيئة المناخ المناسب وربط المشروعات الجديدة بالسوق، وخلق حلقة مشتركة بين كافة أطراف المنظومة.