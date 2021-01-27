شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر منتخب اليد: قدمتم لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي حتى آخر لحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية الفخر والتقدير «لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك».

وقال السيسي، في حسابه على «تويتر»، مساء الأربعاء: «قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة، شكراً لكم».

وخسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، أمام نظيره منتخب الدنمارك، حامل لقب بطولة العالم، نتيجة 4-3 برميات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 35-35، في المباراة المارثونية التي جمعت المنتخبين على صالة استاد القاهرة، في دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس العالم «مصر 2021».