شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صحة النواب»: لن يكون هناك «كورونا» العام المقبل بفضل التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التطعيم بداية النهاية لفيروس «كورونا».

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن العام المقبل لن يكون هناك «كورونا» بفضل التطعيم.

وأشار إلى الدول الأوروبية تريد أن تقوم بتطعيم شعوبها أولا باللقاح ضد كورونا، مضيفا أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما ويحمي من الالتهاب الرئوي وتصبح الإصابة بكورونا عادية جدا مثل الإنفلونزا الموسمية، كما أن لقاح استرازينيكا درجة أمانة تفوق الـ90%.

وتابع: «نهاية الشهر الجاري ستكون نهاية الموجة الثانية من كورونا»، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأكمل: «الأعداد التي تدخل المستشفيات نتيجة الإصابة بكورونا انخفضت بشكل كبير»، مؤكدا أن اللقاحات لا تقدم 100% وقاية.

وأردف أنه لم يثبت وجود سلالات جديدة لكورونا في مصر، مضيفا أن سلالة كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهر في مصر.

وفيما يتعلق بإنشاء العجلة الدوارة، قال إنه يتعين على وزيرة البيئة إجراء الدراسة، مؤكدا أنه مع إنشاء العجلة الدوارة لكن الاعتراض على الموقع.