شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلتقي رئيس البنك الزراعي لمناقشة تطبيق أنظمة الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، لمناقشة سُبل تطبيق أنظمة الرى الحديث في زراعة الأراضى داخل المحافظة.

وأكد محافظ قنا أن الدولة تسعى الى تطبيق نظم الري الحديث في الزراعة لما له من دور كبير رفع جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان وخفض استهلاك الأسمدة وزيادة ارباح المزارع بالإضافة الى أهميته في توفير المياه لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تتمثل في زيادة الإستهلاك اليومى رغم ثبات حصة مصر في المياه منذ عقود، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك بين مديريتىّ الزراعة والري والبنك الزراعى لحث وتوعية المزارع على التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط لمواكبة اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه، أعلن فاروق ان البنك الزراعى أطلق عدة مبادرات لحث المزارعين على التحول من الرى بالغمر الى الرى بالتنقيط حيث تمت الموافقة على زيادة الفئة التسليفية للمزارعين الذين طبقوا نظام الرى الحديث بنسبة 25%، كما وعد مزارعى قصب السكر بزيادة الفئة التسليفية بالتنسيق مع شركة السكر ووزارة الزراعة بالإضافة الى تمويل مشروعات تطوير صناعة العسل الأسود بفايدة 5% متناقصة وأضاف ان البنك خصص مبلغ 500 الف جنيه لسداد ديون الغارمات بمحافظة قنا وذلك في اطار المسئولية المجتمعية للبنك .