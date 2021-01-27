شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير.. فتح المدن الجامعية في سوهاج استعدادًا لبدء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فتح المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة اعتبارا من الأحد 14 فبراير.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن فتح المدن الجامعية يأتى نظرا لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول إعتبارا من يوم السبت 20 فبراير.

وأشار إلى أن جداول الامتحانات الخاصة بالكليات المختلفة سوف تعلن لاحقا.