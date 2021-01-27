شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء روس يصلون إلى مصر لتفقد إجراءات تأمين مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل وفد روسي يضم خبراء الأمن والطيران، مساء الأربعاء، لتفقد الإجراءات الأمنية بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، للاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر تقسيم أعضاء الوفد إلى 3 مجموعات للتفتيش على المطارات الثلاث، حيث يستقبل مطار الغردقة ٨ من خبراء الأمن والطيران وتستمر الزيارة حتى ٣ فبراير المقبل.