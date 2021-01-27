شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضمن جولاته لتفقد سير العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية، الاربعاء، أحد المصانع لإنتاج إطارات السيارات، للتعرف على آخر تطورات العمل داخل المصنع.

وأشاد المحافظ بمستوى تنفيذ المصنع، لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة حقيقية على كافة الاصعدة وبصفة خاصة في المجال الصناعى .