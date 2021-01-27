شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف شوارع الأمين وكسرى والثلاثيني في حي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، استكمال أعمال رصف الشوارع بحي المناخ.

وتم البدء في أعمال رفع كفاءة شارع الأمين بداية من كسرى داخل حى العرب وبداية شارع الثلاثينى، وذلك في اطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن شوارع حى العرب والمناخ والضواحى قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى في الآونة الأخيرة، من أعمال رصف وإنارة وتمهيد الطريق لمنع التكدس والاذدحام والتيسير على المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير المحاور وتوسعة الطرق والربط بين كافة المحاور الرئيسية في منتصف المحافظة.